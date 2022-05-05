Мужчина пытался покончить с собой из-за обиды на супругу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Подробности самострела рассказали полицейские ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошёл 12 марта в Казталовском районе. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 59-летний мужчина в своём доме решил выпить спиртного. Позже пригласил к себе друзей и застолье продолжилось. К полудню супруга выгнала мужчину и его друзей из дома, при этом хозяин дома прихватил с собой охотничье ружье. Втроём они решили пойти домой к одному из них и дальше продолжили распивать алкоголь.
– Когда собутыльники уснули, мужчина пошёл к колодезному сараю и выстрелил в себя из оружия. Это увидела супруга друга, которая сразу же вызвала скорую помощь. Главная причина попытки самоубийства - обида на супругу, - рассказали в полиции.
Мужчину, к счастью, спасли медики. Врачи диагностировали у него ранение лёгких и четырёх ребер, кроме этого он потерял около двух литров крови. Мужчину экстренно прооперировали в Казталовской больнице, сейчас он чувствует себя хорошо и даже выписан домой.