Сколько стоит растаможить иностранный автомобиль в ЗКО
Цена на таможенную очистку, утильсбор и регистрацию зависит от объёма двигателя, стоимости и года выпуска авто, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Недавно департамент государственных доходов Мангистауской области предоставил информацию о выявлении 603 автомобилей, которые незаконно поставили на государственный учёт без уплаты таможенных пошлин.
Только за первый квартал этого года в регионе оформили таможенные декларации более трёх тысяч автовладельцев. Из них по таможенной процедуре импорта оформлено всего 1 332 авто с уплатой таможенных платежей и налогов (далее ТПиН) на сумму более трёх миллиардов тенге. По временному ввозу иностранными гражданами оформлены 1 735 авто (в том числе гражданами Грузии – 1722 авто) с освобождением уплаты ТПиН.
Мы решили узнать, какую работу проводит в этой области департамент государственных доходов по ЗКО. Из официального ответа на запрос редакции «МГ» стало известно, что за 2020-2022 годы в информационной системе «Астана-1» зарегистрировано всего четыре декларации на товары, по которым осуществлён ввоз авто. Общая сумма уплаченных таможенных платежей и налогов при таможенном декларировании этих автомобилей составила 23 миллиона тенге.
Стоит отметить, что ввоз автомобилей для личного пользования без таможенной очистки на территорию РК возможен из стран, являющихся членом ЕАЭС (России, Беларуси, Армении, Кыргызстана), но об этом мы расскажем в следующем материале.
Руководитель управления таможенного администрирования ДГД по ЗКО Кайрат Кенжегужин заявил, что учёт ввоза автомобилей из стран ЕАЭС их ведомство не ведет.
При ввозе авто из третьих стран (к примеру, Грузия, Осетия, Южная Абхазия) необходима таможенная очистка. Если авто было ввезено временно, то за рулём не может находиться гражданин Казахстана.
Когда таможенная очистка дороже самого авто
Итак, ниже подробный расчёт таможенных пошлин и сборов за ввоз автомобиля в Казахстан. За основу мы взяли реальные цены на авто из Грузии.
ИП Импортная пошлина - 15% от стоимости автомобиля (её размер зависит от года выпуска, объёма двигателя авто и т.д.)
НДС Налог на добавленную стоимость - 12% (вычитывается после сложения стоимости авто и импортной пошлины)
ТС Таможенный сбор - 20 000 тенге (фиксированная сумма)
Растаможка Toyota Camry (объём двигателя 2,5) годом выпуска до трёх лет и стоимостью 8 миллионов тенге по ставкам ЕТТ ( Единого таможенного тарифа) обойдётся:
1,2 млн тенге (ИП) + 1,106 млн тенге (НДС) + 20 тысяч тенге (ТС) = 2,3 миллиона тенге.
Растаможка Toyota Camry (объём двигателя 2,5) годом выпуска от трёх до пяти лет и стоимостью 6 миллионов тенге по ставкам ЕТТ ( Единого таможенного тарифа) обойдётся:
1,2 млн тенге (ИП) + 866 тысяч тенге (НДС ) + 20 тысяч тенге (ТС) = 2 миллиона тенге.
Растаможка Toyota Camry (объём двигателя 2,5) годом выпуска старше семи лет и стоимостью 3 миллиона тенге по ставкам ЕТТ ( Единого таможенного тарифа) обойдётся:
2,7 млн тенге (ИП) + 692 тысячи тенге (НДС ) + 20 тысяч тенге (ТС ) = 3,4 миллиона тенге.То есть, выгоднее купить новое авто.
Растаможка Volkswagen Polo (объём двигателя 1,6) годом выпуска до трёх лет и стоимостью 5 миллионов тенге по ставкам ЕТТ ( Единого таможенного тарифа) обойдётся:
750 тысяч тенге (ИП) + 692 тысячи тенге (НДС) + 20 тысяч тенге (ТС)= 1,4 миллиона тенге.
Растаможка Volkswagen Polo (объём двигателя 1,6) годом выпуска от трёх до пяти лет и стоимостью 3 миллиона тенге по ставкам ЕТТ ( Единого таможенного тарифа) обойдётся:
600 тысяч тенге (ИП) + 434 тысячи тенге ( НДС) + 20 тысяч тенге (ТС) = 1 миллион тенге.
Растаможить Volkswagen Polo (объём двигателя 1,6) годом выпуска более семи лет и стоимостью 1,5 миллиона тенге по ставкам ЕТТ ( Единого таможенного тарифа) обойдётся:
1,2 миллиона тенге (ИП) + 336 тысяч тенге (НДС) + 20 тысяч тенге (ТС) = 1,6 миллион тенге.В этом случае таможенная очитка будет стоить дороже, чем сам автомобиль.Внимание, если объём двигателя у авто более 3 литров, тогда к таможенной пошлине, утильсбору и первичной регистрации придется доплатить акциз, который составляет 100 тенге на один кубометр (если объём 5,7 литров - акциз составит 570 тысяч тенге).
Помимо таможенной очистки, автовладельцу необходимо оплатить сбор за первичную регистрацию авто в СпецЦОНе. Ставки таковы:
регистрация авто возрастом до двух лет составит 0,25 МРП - 765 тенге;
регистрация авто возрастом от двух до трех лет составит 50 МРП - 153 150 тенге;
регистрация авто возрастом свыше трех лет лет составит 500 МРП - 1 531 500 тенге;
(С 1 января 2022 года 1 МРП = 3 063 тенге)
Также раннее сообщалось, что ставки на утильсбор в этом году снизят на 50%. Предложенные на обсуждение ставки утилизационного сбора в Казахстане были опубликованы на сайте kolesa.kz.
Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G: легковые автомобили
с электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой - 0 тенге;
с рабочим объёмом двигателя до 1 000 см³ - 229 725 тенге;
от 1 001 см³ до 2 000 см³ - 536 025 тенге;
от 2 001 см³ до 3 000 см³ - 765 750 тенге;
свыше 3 001 см³ - 1 761 225 тенге;
Рейд есть, но нарушителей пока нет
Между тем с 28 апреля департамент государственных доходов ЗКО совместно с департаментом полиции региона проводят рейд по выявлению иностранных транспортных средств, ввезённых и эксплуатируемых на территории республики без таможенного оформления в соответствии с законодательством РК. Такие транспортные средства будут задерживаться, либо выдворяться за пределы РК в пунктах пропуска.
- На сегодняшний день сложилась практика, когда в период нахождения на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенные авто из Абхазии, Южной Осетии, Грузии реализуют по доверенности (с правом владения, распоряжения или отчуждения) гражданам Республики Казахстан. При этом, в действиях лиц, осуществивших ввоз на таможенную территорию ЕАЭС и передачу резидентам Республики Казахстан транспортных средств с регистрационными номерными знаками Абхазии, Южной Осетии, Грузии, а также тех, кто приобрёл такие транспортные средства в целях эксплуатации на территории Казахстана без уплаты таможенных платежей, в зависимости от суммы нанесённого государству ущерба, усматриваются признаки уголовного либо административного правонарушения, - рассказал главный специалист управления таможенного администрирования ДГД по ЗКО Альбек Хаймульдинов.
Отмечается, что до сегодняшнего дня на дорогах ЗКО не было выявлено ни одного иностранного автомобиля, не прошедшего таможенную очистку.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
