Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, по подозрению в убийстве помещены в СИЗО 19-летний парень и 16-летняя школьница. Их подозревают в убийстве матери девочки. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство», ведётся следствие. Иные подробности в полиции комментировать не стали, сославшись на то, что данные досудебного расследования разглашению не подлежат.