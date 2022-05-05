- В ходе проверки выяснилось, что вызовы являются ложными и звонил в полицию ученик 10 класса. Он также признался в трёх ранее совершенных ложных вызовах, - рассказали в департаменте.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что первый ложный вызов от 16-летнего юноши поступил 28 марта. Найти звонившего тогда не удалось. 26 апреля он вновь позвонил в 102 и сообщил о драке на школьном футбольном поле. Ещё через три дня он заявил, якобы кто-то бросает камни в автомобили близ детской площадки. 30 апреля школьник придумал историю про драку подростков, у которых в руках были бутылки и электрошокер.На его родителей наложили штраф в сумме 30 МРП - 91 тысяча тенге.