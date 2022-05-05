- Предварительно установлено, что 43-летний подозреваемый начал преследовать своего работника на Lexus-470 и, сбив его, начал добивать деревянной палкой. Врачи диагностировали у потерпевшего осложнённый гемопневмоторакс, переломы девяти ребёр и лопатки, а также другие повреждения. Мужчина находится под наблюдением медиков в областной больнице, - рассказали в полиции.

44-летний мужчина второго мая поступил в больницу с тяжёлыми травмами. Выяснилось, что он работал скотником на одном из фермерских хозяйств близ станции Матай. Там же проживали его жена и двое детей. Когда на ферму из Талдыкоргана приехал глава крестьянского хозяйства, произошла ссора, переросшая в драку. Тогда работник решил покинуть ферму.Подозреваемого взяли под стражу. При задержании он находился в состоянии алкогольного опьянения. Расследование продолжается.