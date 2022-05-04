Назван самый продвинутый робот в мире. Это гордое звание получил японский гуманоид Asimo (производство — Honda Motor Corporation). Внешне робот очень напоминает человека, а также способен спуститься и подняться по лестнице. Asimo станет прекрасным помощником по дому. Но это — не предел современной робототехники.
Не больше спичечного коробка
Мы часто представляем роботов громоздкими. И это неудивительно. Ведь в таких супер-машинах легко разместить большую батарею и контрольную систему. Но такие роботы слишком много весят. Им тяжело передвигаться. Не говоря уже о том, что такого робота сложно перенести из одного места в другое. Поэтому сверхзадачей нынешнего времени стало создание миниатюрных роботов, которые смогут выполнять задачи, требующие ловкости рук.
Исследователи Карнеги-Меллон создали змеевидного робота. Утонченное существо способно проложить себе путь под водой. Ожидается, что модульная роботизированная платформа будет следить за тем, как идут корабли и субмарины. Робот вполне может стать подспорьем, которое защитит от крушения, ведь будет сообщать о существующих проблемах.
И это еще не все! Ученые Калифорнийского университета в Беркли воспроизвели принцип
липких ножек, благодаря которым насекомые могут заползать в труднодоступные места. И разработали робота размером с червяка, который передвигается благодаря электростатической адгезии. Супер-ловкий робот способен на многое. Он уклонится от удара, вращается вокруг собственной оси, избегает разнообразных препятствий.
Как защитить робототехнику в IoT?
Как управлять такими созданиями? Если решите завести себе робота, он станет частью Интернета вещей. А значит, стоит заранее подумать о том, насколько защищен ваш IoT. В целом, любителям робототехники нужно соблюдать пару законов.
Чтобы робот сослужил хорошую службу, пользователи сообщают персональные данные. Так удается кастомизировать эту машину. Но нельзя забывать о защите Интернет-трафика, который поступает из вашего устройства в сеть. Как пишут в гайде ExpressVPN
, этот трафик можно защитить, подключившись к VPN: так вы защитите данные от постороннего вмешательства и перехвата сведений.
Одной из лучших форм защиты против хакерских атак считается безопасность API. Программный интерфейс приложения — основа любой технологии. С помощью API соединяют сервисы и передают информацию по каналам. Устройства IoT подключаются к удаленным API, создавая безопасное соединение к открытой сети. В то же время, хакеры проектируют API, чтобы получить доступ к персональным данным, либо взламывают готовые API-протоколы. Улучшение безопасности API позволяет защитить данные IoT.
Post Scriptum: а на что еще способны роботы?
В мире, где каждый день совершаются удивительные открытия, человек может все. Даже создать робота в виде морского котика и поручить ему заботу о пожилых людях. Робота Paro разработал японский ученый Таканори Шибата. В Paro встроен 32-х битные процессоры, микрофоны и несколько тактильных датчиков. Уже сейчас Paro окрестили альтернативой домашним животным.
Paro распознает голоса
, отслеживает перемещение в пространстве, пищит и свистит. Запоминает поведение, а также отличается сверхчувствительными бакенбардами, предназначенными для взаимодействия с человеком. И у этого робота уже есть результаты! Paro применяют при работе с пациентами, страдающими от старческой деменции. И все люди признаются, что после таких сеансов взаимодействия с роботом чувствуют себя гораздо лучше.
Список удивительных роботов можно перечислять вечно. Возможно, вскоре пред нами предстанет мир, в котором робот стал полноправным членом общества, и с его мнением придется считаться? Поживем увидим. А пока, в ожидании чуда, мы можем лишь строить прогнозы и следить за развитием рынка робототехники.