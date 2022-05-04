В «Казгидромете» предупреждают, что пятого мая в ЗКО ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. Сильный ветер ожидается в ЗКО По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди. Местами по республике ожидаются гроза и усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +19..+21, ночью похолодает до +6..+8. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +22..+24 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.