- Происходит горение с угрозой распространения на рядом расположенные цистерны вагонного типа, резервуар. Создалась угроза взрыва. Личный состав работает с соблюдением мер безопасности, - сообщили в ведомстве с места пожара.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что вызов поступил в 20:10 четвёртого мая. Автоцистерна с ГСМ на улице Ангарская в Жетысуском районе.Пожар локализован в 21:20 и ликвидирован в 21:51. Площадь горения составила 80 квадратных метров.