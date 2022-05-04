На сегодня более 130 тысяч человек зарегистрировались на основное ЕНТ-2022, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Приём заявлений продолжится до 14 мая. Само тестирование пройдёт с 16 мая по 5 июля. В этом году абитуриенты смогут сдать основное ЕНТ дважды и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.
- При этом на две попытки можно выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов. Новшество ЕНТ этого года – при нарушении правил при первой попытке возможность второй попытки аннулируется. Так же и со второй попыткой: если нарушить правила во время второй попытки, аннулируются результаты и первого и второго тестирования, - сказал директор департамента высшего и послевузовского образования МОН Казахстана Адлет Тойбаев в ходе брифинга в СЦК.
У каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант тестов. Если абитуриенты попытаются вынести тестовые задания за пределы аудитории, их результаты аннулируют.
Детям с особыми образовательными потребностями дополнительного предоставят 40 минут для прохождения тестирования. Для них также разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем.
- В ходе ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева, а также таблица растворимости солей, которая была обновлена с добавлением ряда активности металлов. Участникам ЕНТ после завершения тестирования на экране, а также в личном кабинете будет доступен индивидуальный тематический анализ. Это позволит тестируемым понять уровень усвоения знаний по каждому предмету, - говорит Адлет Тойбаев.
Количество предметов остаётся прежним – три обязательных и два на выбор. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет четыре часа.
Спикер напомнил, что апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования.
Подать заявление на участие в ЕНТ можно на сайте app.testcenter.kz.
