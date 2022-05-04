За два года женщина похитила 31 миллион тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Казахстане отменили смертную казнь Иллюстративное фото из архива "МГ" В Сырымском районном суде вынесли приговор в отношении бухгалтера районного отдела образования Аккенже Кушаевой, которая обвинялась по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере». Приговор вынесла судья Ботакоз Баймуханова. Из материалов дела следует, что с августа 2020 года по январь 2022 года Аккенже Кушаева, пользуясь ЭЦП руководителя отдела образования и главного бухгалтера, похитила бюджетные средства в размере 31 миллион тенге. Деньги подсудимая переводила на банковские счета своих родственников и коллег. Те в свою очередь не знали, что это похищенные деньги и переводили их Кошаевой либо отдавали наличными. Так, приговором суда Аккенже Кушаева признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев лишения свободы. При этом суд учёл тот факт, что у осуждённой есть двое малолетних детей и отсрочил отбывание наказания на пять лет. Кроме этого Кушаевой запретили занимать должности на государственной службе, а также работать на должностях, связанных с финансовой и материальной ответственностью сроком на 10 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.