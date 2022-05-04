Такое предложение поступило работникам железной дороги, попавшим под сокращение, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Не оставляйте нас без работы: железнодорожники из ЗКО записали видеообращение к президенту Токаеву Скриншот с видео Недавно работники железной дороги посёлка Шынгырлау записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Они просили вмешаться в их проблему и сохранить им рабочие места. Тогда заместитель акима Шынгырлауского района Азамат Бисембаев пояснил, что по заявлению провели встречу с работниками и руководством КТЖ. Сегодня, четвертого мая, стало известно, как решили проблему.
- Им предложили четыре варианта решения этой проблемы: переквалифицироваться на монтёров железнодорожных путей и работать в КТЖ, обучиться другим специальностям за счёт КТЖ с предоставлением рабочего места, перевестись на ту же должность, но в другой населённый пункт с предоставлением транспорта до работы и обратно. И если ни один из вариантов не подойдет, то тогда сокращение с получением двойного оклада, - рассказал Азамат Бисембаев.
Заместитель акима Шынгырлауского района отметил, что всем предложили дальнейшее трудоустройство.