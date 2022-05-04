- По данному факту департаментом полиции возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РК «Разжигание межнациональной розни». Департамент полиции обращается ко всем пользователям социальных сетей, не поддаваться на подобные провокационные посты и не способствовать дестабилизации обстановки. А также напоминает, что подобные провокационные высказывания являются уголовно-наказуемым деянием. Всем гражданам необходимо сохранять уважительное отношение друг к другу, подобные вбросы имеют одну единственную цель - посеять смуту в нашем обществе и создать причины для конфликтов. Поэтому будьте благоразумны и не поддавайтесь на провокации, - говорится в сообщении ведомства.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay Скандал разгорелся вокруг комментария уральского массажиста. Скриншотами с его словами в VK заинтересовались в полиции. Мужчина написал призывы, посягающие на территориальную целостность республики. В частности он заявил, что «Уральск, Петропавловск, Павлодар и т.д. надо отдать России». Стоит отметить, что он сделал это 12 февраля, то есть до событий вокруг Украины . В пресс-службе департамента полиции ЗКО, что своим высказыванием он дал повод для возникновения межнациональной розни.

Как и следовало ожидать, после интереса полиции «герой» записал видеообращение. Мужчина объяснил свой поступок тем, что поддался эмоциям.

- Я приношу свои извинения... В 15 лет меня серьёзно избили и долгое время я лечился в психиатрической больнице. Контактировать с людьми бывает трудно, - говорит он в «извинительном» видео.

В конце февраля массажист вновь привлёк к себе внимание. Жительница Уральска опубликовала Пост ВКонтакте с перепиской. Она хотела записать ребёнка с ДЦП на массаж, а мужчина в грубой форме отказал ей. Массажист объяснил это тем, что помочь ребёнку с инвалидностью якобы никто не в силах, добавив, что «не надо было рожать». Усомниться можно не только в воспитанности, но и в знаниях медицинского специалиста. Детский церебральный паралич возникает в следствие травмы, полученной при родах. Заранее диагностировать болезнь, как ряд хромосомных болезней, нельзя.

Стоит напомнить, что недавно президент Казахстана говорил о том, что недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди наших граждан.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.