– Я признаю свою вину и искренне раскаиваюсь в содеянном. Преступление совершила по глупости и по молодости. У меня двое детей, прошу, не лишайте меня свободы. Запретите мне пожизненно работать бухгалтером, но не сажайте. Я возместила весь ущерб и впредь обещаю не совершать таких ошибок. Простите меня, - сказала Аккенже Кушаева.

– Моя подзащитная ранее никогда не была судима, полностью возместила ущерб, раскаялась, попросила прощения, сотрудничала со следствием и выполняла все требования во время расследования. Считаю, что она не опасна для общества и лишать её свободы нет необходимости, - заключил Жалгас Сердалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Сырымском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении бухгалтера районного отдела образования Кушаевой. По версии следствия, она в течение продолжительного времени расхищала бюджет. Размер ущерба оценили в 31 миллион тенге. Прокурор Нурлан Ситкалиев во время прения сторон отметил, что вина подсудимой полностью доказана, а сама Кушаева заключила процессуальное соглашение о признании вины и полностью возместила причиненный государству ущерб. Государственный обвинитель попросил суд назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Сама подсудимая в своём последнем слове отметила, что воспитывает двух малолетних дочерей и просила не лишать её свободы.Адвокат подсудимой Жалгас Сердалиев также попросил не назначать его подзащитной наказание, связанное с реальным лишением свободы либо отсрочить наказание до тех пор, пока младшая дочь Кушаевой не достигнет 14-летнего возраста.Судья Ботакоз Баймуханова удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.