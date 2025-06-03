В преступную группу входили пять человек.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сотрудники УБОП провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что организатор — житель Алматы — создал два интернет-магазина, через которые продавали наркотики на территории региона. Среди задержанных — 27-летний житель Алматы, выполнявший роль междугороднего курьера. При личном обыске у него изъято 145 свертков с наркотическим веществом.

Кроме того, задержан 25-летний местный житель, выполнявший функции оператора-складмена. При обыске в его квартире полицейские нашли мефедрон, марихуана, весы и упаковочные материалы. Еще двое жителей Уральска занимались непосредственно закладкой наркотиков. У них изъято 100 зип-пакетов с запрещенными веществами.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело за создание и руководство организованной группой. Остальные привлечены к ответственности за участие в преступной группе. Расследование находится на контроле руководства департамента полиции.

По данным следствия, благодаря изъятию наркотиков предотвращен незаконный оборот около 1000 разовых доз.