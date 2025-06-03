Синоптики представили прогноз погоды на июнь 2025 года.

По данным РГП «Казгидромет», в июне погода ожидается разнообразной, летние особенности атмосферной циркуляция будет способствовать развитию неустойчивых погодных условий, сопровождающихся чередованием более прохладных и жарких периодов, с дождями, в отдельные дни сильными с грозой, градом, шквалистым ветром. В отдельные дни ожидаются пыльные бури.

В первой декаде июня на фоне повышенного температурного фона во всех регионах Казахстана прогнозируются частые кратковременные грозовые дожди. Лишь в отдельные дни при смене тропических воздушных масс более прохладным атлантическим воздухом будет спад жары, как например в первой декаде на западе республике ожидается понижение температуры воздуха ночью от +17+22°С до +7+12°С, днем от +27+32°С до +20+25°С, в Атырауской и Мангистауской и Актюбинской и Костанайской областях и в области Ұлытау - ночью от +18+28°С до +12+23°С, днем от +30+38°С до +20+30°С, но в конце декады вновь прогнозируется днем повышение температуры до +25+32°С.

Жителей северных и центральных регионов спад жары ожидает уже к середине первой декады температура будет колебаться в ночные часы от +10+15°С, на крайнем севере 7°С до +15+20°С, днем от +25+30°С до +18+25°С.

На востоке республики большую часть декады температурный фон ожидается ночью в пределах +10+15°С, на юге до +20°С, днем +22+30°С, на юге жарче - до +35°С, в конце первой декады - в начале второй декады июня станет более прохладно.

На юге и в Жамбылской области ожидается жаркий период даже в ночные часы, показатели термометров достигнут отметки +20+28°С, днем до +35+43°С, однако уже к концу первой декады ожидается небольшое понижение температуры воздуха, днем до +28+33°С.

На юго-востоке республики в Алматинской области и в области Жетісу прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью от +10+15°С до +15+20°С, днем от +20+25°С до +30+35°С, в горных районах ночью от +2+7°С до +7+12°С, днем от +10+15°С до +20+25°С, во второй половине декады ожидается днем +25+30°С.

Во второй и третьей декадах июня на западе, юге, юго-востоке страны в самые жаркие дни температура воздуха будет повышаться до +33+40°С, на крайнем юго-западе, юге до +43°С, в более прохладные дни понижаться до +22+27°С.

В северной половине страны, в центре и на востоке ожидается колебание температуры воздуха ночью от +15+23°С до +2+10°С, днем от +25+38°С до +15+27°С.