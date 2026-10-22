Срочная служба в два этапа и создание Беспилотных сил: Токаеву представили план военной реформы

Первые шесть месяцев новобранцы будут проходить подготовку в учебных центрах, последующие шесть месяцев - служить непосредственно в воинских частях.

На заседании Совета безопасности Президенту Касым-Жомарту Токаеву представили комплексный план реформирования оборонной сферы Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства поручил в кратчайшие сроки сформировать современную, мобильную и технологичную армию, адаптированную под актуальные вызовы.

Президент подчеркнул, что глубоким преобразованиям подвергнутся управление, кадровая политика, военное образование и технологическое оснащение Вооруженных сил.

- Поставлена задача изменить качество Вооруженных сил. Это касается управления, подготовки военнослужащих, кадровой политики, военного образования, оборонного планирования и технологического оснащения. Особого внимания требуют безопасность службы, культура командования, эффективность использования государственных ресурсов. Взаимодействие армии с обществом тоже следует изменить. Речь идет о комплексной реформе. Половинчатые решения здесь не дадут необходимого результата, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Основные положения документа, сформированного с учетом международного опыта, презентовала заместитель председателя Совбеза Аида Балаева. Реформа предполагает пересмотр структуры армии, создание Беспилотных сил и кардинальное изменение подхода к призыву.

- Важнейший аспект военной реформы - переход к двухэтапной модели срочной службы. Первые шесть месяцев новобранцы будут проходить подготовку в учебных центрах, последующие шесть месяцев - служить непосредственно в воинских частях с акцентом на боевую подготовку и выполнение задач в составе подразделений, - сообщили в Акорде.

Для защиты прав солдат и обеспечения безопасности службы вводятся институты военных консультантов и уполномоченного по делам военнослужащих, а также меры по искоренению неуставных отношений. Дополнительно планируется развитие системы военно-патриотической подготовки "Жас айбын" и расширение сети специализированных школ.

О деталях модернизации также доложил министр обороны Айдос Мырзахметов, отметив внедрение новой информационно-коммуникационной стратегии и усиление воспитательной работы на основе принципа "Закон и Порядок".

Реализация организационных мероприятий запланирована до конца текущего года, а основные концептуальные шаги будут предприняты в 2027 году. Также до конца года комиссия завершит комплексную проверку состояния дел в Минобороны.

По итогам заседания план был официально одобрен.

Напомним, разработка реформы была поручена Президентом после трагического инцидента на учениях на Каспии, где погибли 14 военнослужащих, что вскрыло системные проблемы в армейской структуре.