Древние египтяне, возможно, использовали сложную гидравлическую систему для строительства пирамид. Французские исследователи предположили, что при возведении Ступенчатой пирамиды фараона Джосера тяжелые каменные блоки могли поднимать с помощью воды, специальных шахт и системы резервуаров. Если гипотеза подтвердится, она позволит по-новому взглянуть на инженерные возможности древней цивилизации, передает МойГород.

Об этом сообщает издание The Daily Galaxy .

Как мог работать древний гидравлический подъемник

Ступенчатая пирамида Джосера расположена в некрополе Саккара и считается самой древней из крупных египетских пирамид. Ее построили приблизительно в 2680 году до нашей эры. Сооружение состоит из шести ярусов и достигает около 60 метров в высоту. Его создание традиционно связывают с архитектором Имхотепом.

Французская исследовательская группа под руководством специалиста по материаловедению Ксавье Ландро предложила альтернативное объяснение того, как строители могли перемещать массивные каменные блоки на большую высоту.

По их версии, в строительстве могла применяться гидравлическая подъемная система. Вода поступала в специальную шахту глубиной около 28 метров, внутри которой находился деревянный поплавок. Он был соединен с платформой при помощи канатов и блоков.

Фото: Canva

Когда шахту заполняли водой, поплавок поднимался и вместе с собой перемещал платформу с каменными глыбами. После отвода воды механизм опускался в исходное положение, чтобы подготовиться к следующему циклу. Таким образом, силу воды могли использовать для последовательного подъема строительных материалов на верхние уровни пирамиды.

Какие сооружения могли использовать египтяне

В пользу своей версии исследователи приводят несколько объектов, расположенных неподалеку от комплекса Джосера.

Одним из них стала каменная ограда Гиср-эль-Мудир. Ученые предполагают, что это сооружение могло выполнять функцию большой дамбы: задерживать паводковые воды, собирать их и регулировать дальнейшее движение.

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Еще один объект — глубокая траншея возле пирамиды. По мнению авторов исследования, она могла быть частью системы фильтрации и хранения воды. Предполагается, что сооружение позволяло очищать воду от осадка и обеспечивать ее подачу к гидравлическому механизму.

Фото: Canva

Особое внимание французские специалисты уделили подземным конструкциям непосредственно под пирамидой. Там находится глубокая шахта, соединенная туннелем с другой шахтой и гранитной камерой. Исследователи считают, что эти элементы могли быть частью сложной системы подъема каменных блоков.

В совокупности расположение сооружений и особенности их конструкции, по мнению ученых, могут указывать на существование продуманной гидравлической инфраструктуры. Однако пока это лишь возможная интерпретация археологических объектов.

Почему гипотеза вызывает споры

Несмотря на предложенную реконструкцию, версия французских исследователей пока не получила окончательного подтверждения. Археологи не обнаружили прямых свидетельств того, что при строительстве пирамиды действительно применялся водяной подъемник.

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Сами авторы работы также признают, что пока не нашли канала, который мог бы соединять предполагаемую систему водоснабжения с шахтами под пирамидой. Остается неясным и то, хватало ли в этой местности воды для регулярной работы подобного механизма.

Фото: Canva

Кроме того, наличие гидравлических сооружений само по себе еще не доказывает, что их использовали именно для подъема строительных блоков. Для подтверждения версии необходимо установить, как функционировали отдельные элементы комплекса и были ли они связаны между собой.

Исследователи намерены продолжить изучение территории Саккары и провести дополнительные геологические исследования. В частности, они планируют взять пробы грунта и пород, чтобы выяснить, могло ли каменное сооружение поблизости выполнять функцию дамбы и действительно ли в древности здесь существовала система управления водными потоками.

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Таким образом, французская гипотеза предлагает необычный взгляд на строительство одной из древнейших пирамид Египта. Но пока нельзя утверждать, что египтяне действительно использовали гидравлический подъемник: традиционные методы строительства по-прежнему остаются предметом научных исследований, а новая версия нуждается в дополнительных доказательствах.

Еще одна необычная находка в Древнем Египте

Тем временем археологи обнаружили в древнеегипетской гробнице захоронение десяти мумифицированных крокодилов. Предполагается, что животных принесли в жертву богу Собеку, которого почитали как покровителя воды и плодородия.

Особую ценность находке придает то, что среди мумий обнаружили представителей вида крокодилов, который сегодня уже не встречается на территории Египта.