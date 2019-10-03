Иллюстративное фото из архива "МГ" - Жители областного центра продолжают доверять первым встречным. Прокуратурой района Алматы в Актобе суду предан житель областного центра, подрабатывавший частным извозом, который за время перевозки успевал внушать своим пассажирам наличие возможности трудоустроить в АО "Каражанбас Мунай" и АО "МангистауМунайГаз" и обманным путем получал вознаграждение в сумме 100 тысяч тенге", - рассказал прокурор района Алматы Жасулан Даулембаев на своей странице в Facebook. По его словам, в полицию обратились шесть потерпевших от предприимчивости таксиста, который при наличии "больших связей" и возможностей по трудоустройству в крупные компании сам подрабатывал частным извозом. Суд назначил таксисту четыре года лишения свободы, поскольку он уже был судим за мошенничество. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.