Иллюстративное фото из архива "МГ" Как проинформировали в региональной службе коммуникаций, областной центр увеличится на 7 145 га за счет присоединения пригородных Алмалы и Береке. По словам представителя городского отдела земельных отношений Наурызбека Кумарова, на данный момент в Алмалы и Береке проживает в общей сложности почти 8 тысяч человек. — Ранее было вынесено постановление акимата Атырауской области за № 44 от 15 марта 2016 года о включении сельского округа Геолог в территорию города. Площадь областного центра станет больше за счет присоединения двух населенных пунктов Махамбетского района, и в целом составит 45 871 гектар, — сказал Наурызбек Кумаров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.