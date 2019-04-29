Как отметил глава фракции «Народные Коммунисты» Айкын Конуров, у молодежной безработицы имеется много факторов и причин. - Есть определенный рынок труда, который востребует тех или иных специалистов, - уточнил он. - Это, конечно, связано с нашей системой образования. Проблема в том, что наши образование и рынок труда существуют практически в параллельных пространствах и крайне мало пересекаются. В итоге в республике полно безработных молодых людей с дипломами и сертификатами, а предприятия, чтобы ликвидировать кадровый дефицит, вынуждены приглашать иностранных специалистов. Осталось выяснить, каким образом возникает такой дисбаланс. По словам другого депутата от КНПК Магеррама Магеррамова, раньше с безработицей удавалось справляться вполне успешно – через профориентацию, через распределение и т.д. - С момента перехода к рыночной системе государство, по сути, перестало гарантировать трудоустройство молодых специалистов, - заявил мажилисмен. Конечно, Правительство принимает программы, направленные на заботу о дальнейшей судьбе выпускников вузов и ссузов, однако эффективность исполнения здесь оставляет желать лучшего. Молодежь рвется в прибыльные профессии, вроде юристов или экономистов, а стране требуются спецы-технари. - Необходимо пересмотреть подготовку специалистов в вузах и колледжах, - резюмировал Магеррамов. - Подготовка специалистов должна осуществляться с учетом ориентированности на потребности рынка труда. Зачем плодить безработных с дипломами или специалистов, которые будут работать не по профилю своей специальности? О том, как бывает, когда отрасли не хватает специалистов, на конкретном примере показал проректор КазАТУ им. С Сейфуллина Кайрат Айтуганов. По его словам, ежегодный дефицит кадров в АПК составляет 2234 специалиста. - К сожалению, большинство выпускников вузов устраивается в других отраслях экономики, - констатировал он. Причина тому – низкие зарплаты, неразвитость сельской инфраструктуры, тяжелые условия труда и очень смутные перспективы на будущее. А еще странная позиция чиновников, экономящих на грантах по сельхозспециальностям и материально-технической базе вузов.О кадровом дефиците в отрасли, только другой, геологической, рассказала и депутат от КНПК Галина Баймаханова, отметив, что геология развивается, а мы катастрофически отстаем на годы, а то и десятилетия. - Посмотрите просто перечень профессий в Казахстане, - предложила депутат. – С 20-х годов прошлого века он не менялся. Просто (профессии – авт.) автоматом включаются в перечень и не изменяются с требованием времени. Директор Департамента занятости населения Женисбек Дулатов, постарался объяснить собравшимся, что не все так плохо. В республике есть государственные гранты и программы кредитования молодежи – вводятся новые, обновляются старые. И вообще, уровень безработицы 3,8 процента, среди молодых специалистов, это намного ниже, чем общий уровень безработицы по республике и, значит, повод для оптимизма. Льготы и программы в стране, может быть, и есть. Только о них мало кто знает. Даже те, кому они положены. Депутат от КНПК Ирина Смирнова наглядно объяснила это на примере судеб выпускников детских домов. - После выхода подростков из стен детского дома, по достижении 18-летнего возраста перед ними остро встает проблема интеграции в социум, - напоминал она. – А у них нет элементарных навыков для установления социальных отношений. Льготы есть. Однако, только за прошлый год на «льготные» рабочие места трудоустроилось лишь около 1 процента детдомовцев. - А знают ли вообще выпускники о вышеназванных возможностях? – риторически поинтересовалась Смирнова. Коммунистку поддержал гость круглого стола, Сергей Шейнер. Он сам - выпускник детского дома. Сергей рассказал, что чаще всего у воспитанников просто нет возможностей выбрать себе профессию и чему-то научиться. Руководство детдомов пытается как можно быстрее «сплавить» подросших деток в профлицеи и профшколы, где не выдают даже дипломов. А в вузы и ссузы детдомовцам приходится поступать на общих основаниях, что практически невозможно. - Номинально льготы есть, реально – нет, - заявил Сергей. - Руководство учебных заведений не хочет брать на себя ответственность. А ведь деньги на помощь молодежи у государства имеются. Председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, общественный деятель Тимур Сайфуллин доказал это в числовом выражении. - К сожалению, молодежная политика в Казахстане сводится к проведению одноразовых мероприятий ради галочки, - отметил он, - отчетов – тоже галочки ради, и придумыванию мифических цифр, о которых потом заявляют с высоких трибун. Итак, о цифрах. В Казахстане утверждена «Дорожная карта» по проведению Года молодежи. Предполагается потратить 121, 9 миллиарда тенге. В перечне трат – строительство арендного жилья для молодых, повышение стипендии для волонтеров, увеличение грантов для молодых ученых… и, к сожалению, не только. 675 миллионов тенге заложено на проведение пафосных мероприятий. Тут и помпезное открытие Года Молодежи, (потрачено 250 миллионов тенге), и молодежный лагерь Zeren 2019 (200 миллионов тенге), и Форум трудовой молодежи в Шымкенте (еще 50 миллионов тенге)... Список получается длинный и скорбный. - Насколько целесообразно тратить на однодневные мероприятия такие баснословные суммы? – выразил свое недоумение общественник. - Можно провести множество конференций и форумов, заложив на их проведения десятки и сотни миллионов, но от этого проблем у молодежи меньше не станет. По итогам заседания круглого стола участники приняли и направили в Правительство ряд рекомендаций. Таких, как повышение качества образования и подготовки специалистов, жесткий государственный и общественный контроль программ занятости, обеспечение молодых специалистов жильем и комплексная поддержка выпускников детских домов. И конечно, сокращение расходов на пышные, но бесполезные мероприятия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.