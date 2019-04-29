Владелец вынужден помимо ежемесячного платежа раскошелиться на непредвиденный ремонт. Помимо скрытых технических дефектов, автомобиль может быть юридически «не чистым» (числиться в залоге, аресте, состоять на учете за пределами Республики Казахстан и т.д.).Не стоит забывать и о самом главном в ходе сделки купли-продажи автомобиля – это окончательный, честный, своевременный расчет. Все эти и многие другие риски несут как покупатели, так и продавцы подержанных автомобилей. В автосалоне Nissan Центр Уральск помогут избежать рисков, связанных с продажей и покупкой поддержанного автомобиля. Итак, давайте разберемся, почему же выгодно продавать и покупать поддержанные автомобили не по объявлениям и на авторынка, а через официального дилера Nissan Центр Уральск? Мы провели опрос среди довольных клиентов Компании и выяснили следующее.1) Вы застрахованы от сомнительных покупателей; 2) Вам не нужно отвечать на назойливые звонки от потенциальных покупателей Вашего автомобиля и отвечать на одни и те же вопросы несколько раз в день; 3) Вы не тратите свободное время на показы своего автомобиля для клиентов по объявлениям; 4) Вы экономите свое время, приехав в наш автосалон ОДИН раз. Вся процедура выкупа Вашего автомобиля, занимает не более 30 минут и экономит Ваше время и нервы. Весь расчет происходит в день сделки;1) Вы приобретаете автомобиль, который прошел полную проверку по 20-ти сервисным пунктам; 2) Автомобиль юридически чист; 3) Профессиональная помощь в выборе автомобиле и на всем протяжении сделки от специалистов автосалона; 4) Большой перечень дополнительных услуг для Вашего автомобиля; 5) Огромный ассортимент автомобилей на любой вкус; 6) Выгодные кредитные продукты без первоначального взноса; 7) Кредиты с 100% одобрением; 8) Рассрочка от 0%;- Обмен авто с пробегом на новый автомобиль по программе TRADE IN; - Обмен авто с пробегом на авто с пробегом; - Выкуп авто любых годов и марок; - Выкуп залоговых и кредитных автомобилей; - Прием автомобилей на комиссию;Для наших клиентов недавно стартовала выгодная программа оформления в кредит подержанного автомобиля без первоначального взноса сроком до 5 лет. Также для клиентов, которые желают оформиться через банк, но имеют минимальные пенсионные отчисления, могут оформиться по программе без подтверждения доходов сроком до 5 лет. Для категории клиентов, заинтересованных в обмене своего поддержанного автомобиля на новый, сообщаем о том, что в нашем центре вы найдете широкий выбор обновленного модельного ряда Nissan с новейшими системами навигации по Казахстану и России Яндекс АВТО, которые можно оформить как за наличный расчет, так и в рассрочку под 0% переплаты.Также хочеться отметить, что для клиентов, желающих выгодно обменять свой автомобиль, на подержанный классом выше или свежее годом выпуска, рады сообщить, что в нашем центре представлены программы выгодного обмена на все модели.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.