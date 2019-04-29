Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день покупка и продажа подержанного автомобиля представляет собой своего рода лотерею и для покупателя, и для продавца. В большинстве случаев подержанные автомобили имеют скрытые дефекты, которые невозможно выявить на момент покупки, а поломка автомобиля застает врасплох в самый неподходящий момент и в непредвиденный месяц после покупки. Особенно неприятно и неожиданно это бьёт по семейному бюджету, если автомобиль куплен в кредит.
Владелец вынужден помимо ежемесячного платежа раскошелиться на непредвиденный ремонт. Помимо скрытых технических дефектов, автомобиль может быть юридически «не чистым» (числиться в залоге, аресте, состоять на учете за пределами Республики Казахстан и т.д.).
Не стоит забывать и о самом главном в ходе сделки купли-продажи автомобиля – это окончательный, честный, своевременный расчет. Все эти и многие другие риски несут как покупатели, так и продавцы подержанных автомобилей.
В автосалоне Nissan Центр Уральск помогут избежать рисков, связанных с продажей и покупкой поддержанного автомобиля.
Итак, давайте разберемся, почему же выгодно продавать и покупать поддержанные автомобили не по объявлениям и на авторынка, а через официального дилера Nissan Центр Уральск? Мы провели опрос среди довольных клиентов Компании и выяснили следующее.
Во-первых, в случае продажи Вашего автомобиля:
1) Вы застрахованы от сомнительных покупателей;
2) Вам не нужно отвечать на назойливые звонки от потенциальных покупателей Вашего автомобиля и отвечать на одни и те же вопросы несколько раз в день;
3) Вы не тратите свободное время на показы своего автомобиля для клиентов по объявлениям;
4) Вы экономите свое время, приехав в наш автосалон ОДИН раз. Вся процедура выкупа Вашего автомобиля, занимает не более 30 минут и экономит Ваше время и нервы. Весь расчет происходит в день сделки;
Во-вторых, совершая покупку подержанного автомобиля в автосалоне Компании:
1) Вы приобретаете автомобиль, который прошел полную проверку по 20-ти сервисным пунктам;
2) Автомобиль юридически чист;
3) Профессиональная помощь в выборе автомобиле и на всем протяжении сделки от специалистов автосалона;
4) Большой перечень дополнительных услуг для Вашего автомобиля;
5) Огромный ассортимент автомобилей на любой вкус;
6) Выгодные кредитные продукты без первоначального взноса;
7) Кредиты с 100% одобрением;
8) Рассрочка от 0%;
В Nissan центре Уральск также дополнительно есть ряд услуг:
- Обмен авто с пробегом на новый автомобиль по программе TRADE IN;
- Обмен авто с пробегом на авто с пробегом;
- Выкуп авто любых годов и марок;
- Выкуп залоговых и кредитных автомобилей;
- Прием автомобилей на комиссию;
Для наших клиентов недавно стартовала выгодная программа оформления в кредит подержанного автомобиля без первоначального взноса сроком до 5 лет. Также для клиентов, которые желают оформиться через банк, но имеют минимальные пенсионные отчисления, могут оформиться по программе без подтверждения доходов сроком до 5 лет.
Для категории клиентов, заинтересованных в обмене своего поддержанного автомобиля на новый, сообщаем о том, что в нашем центре вы найдете широкий выбор обновленного модельного ряда Nissan с новейшими системами навигации по Казахстану и России Яндекс АВТО, которые можно оформить как за наличный расчет, так и в рассрочку под 0% переплаты.
Также хочеться отметить, что для клиентов, желающих выгодно обменять свой автомобиль, на подержанный классом выше или свежее годом выпуска, рады сообщить, что в нашем центре представлены программы выгодного обмена на все модели.
За более подробной информацией вы можете обратиться по телефону:
8(7112) 933-770 и записаться на оценку вашего авто в удобный для Вас день и час.
Наш адрес: г. Уральск, ул. Шолохова, 3б (напротив рынка Алтын-Алма).
Отдел продаж: Пн.-Сб. с 9:00-18:00.
Наш сайт: www.nissan-dostyk-motors.kz
@nissancenteruralsk
#nissan_uralsk
Новости Компаний.
