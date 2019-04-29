Если болит поджелудочная железа, попробуйте это народное средство. Купите на рынке жито – рожь. Заварите таким способом: 2 стакана жита залейте 3 литрами воды и потомите 3 часа на самом маленьком огне, пока масса не станет, как жидкий кисель. Процедите, можете добавить мед по вкусу и принимайте по ½ стакана 3 раза в день за полчаса до еды. Можно утром и вечером. Курс лечения 1 месяц. Боли уйдут! Берегите себя и своих близких! Советы по здоровью и правильному питанию читайте ежедневно на нашем сайте. Например  - Избавьтесь от зависимости от лекарств или все ли молоко на самом деле полезно и много всего интересного! Будьте с нами.