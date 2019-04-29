Иллюстративное фото из архива "МГ" Поножовщина произошла днем 26 апреля по улице Кердери, недалеко от торгового дома "Адал". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, в результате поножовщины пострадала 30-летняя женщина и 24-летний мужчина. – У женщины множественные колото-резаные ранения, у мужчины колотая рана. Оба доставлены в областную многопрофильную больницу. Они прооперированы и находятся в тяжелом состоянии, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова. В пресс-службе департамента полиции подтвердили данный факт. – 26 апреля мужчина нанес ножевые ранения женщине, после чего совершил попытку самоубийства. По данному факту начато досудебное расследование, - сообщили в полиции. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.