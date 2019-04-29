Маргарин сливочный 200 гр Сахар 200гр Сметана 15% - 20% жирности – 200гр Яйцо 4 шт Мука 400 гр Сода 1 ч.л. Какао – порошок 2 ст.л. Ванилин 1 пакетикСахар 4 ст.л. Какао – порошок -5 ч.л. Молоко 3 ст.л. Сливочное масло 10 гр Сметану смешайте с содой в глубокой миске – масса должна увеличиться в объеме. В кастрюльке растопите маргарин, добавьте сахар, перемешайте, чтобы он растворился. Дайте массе остыть и взбейте миксером, добавляя по одному яйца. Смешайте со сметаной и продолжайте взбивать. Постепенно введите в тесто муку, ванилин и перемешайте до однородности. Тесто должно получиться, как негустая сметана. Разделите тесто пополам, в одну из частей добавьте какао. На дно круглой формы с высокими бортами, уложите промасленный круг бумаги, края формы НЕ смазывать!В центр формы выложите 1 ст.л. светлого теста. Затем точно в центр белого выкладываем 1 ст.л. темного теста. И так чередуя, выкладываем все тесто. Выпекаем в духовке при 180-200 градусов, готовность проверяем зубочисткой. Для глазури соединяем сахар, молоко, какао, доводим до кипения на маленьком огне. Помешивая, кипятим 2 минуты, добавляем масло, снимаем с огня и заливаем торт, пока глазурь не застыла.