Радостную новость сообщил вице- президент областной федерации по спортивному и традиционному каратэ-до Айбат Рахман. - Наш воспитанник Бейбарыс Жанбыр стал чемпионом Азии по олимпийскому каратэ! В финале он выиграл японского каратиста, хотя вообще-то японцы - прародители каратэ, и в итоге стал чемпионом, - отметил Айбат Рахман. Бейбарыс с юного возраста тренируется в спортклубе "Кайсар". Прошел путь от белого до черного пояса традиционного годзю-рю каратэ, где получил очень хорошую базу, которую успешно использует в спортивном каратэ. Еще один атырауский спортсмен Әбілмансур Батырғали стал серебряным призером чемпионата Азии. А в общекомандном зачете сборная РК стала второй, что является очень высоким результатом. - Поздравляю весь спортклуб "Қайсар" - тренеров, учеников, руководящий состав, попечительский совет и родителей! - сказал Айбат Рахман. Добавим, что Бейбарыс Жанбыр имеет черный пояс 1 дан по окинава годзю-рю каратэ, является обладателем Кубка Мира по годзю-рю каратэ, он также чемпион РК по каратэ.