В творческом конкурсе приняли участие 38 конкурсантов со всех регионов республики. Чтения состояли из трех этапов. На первом из них ученики с особым проникновением и душой читали стихи Кадыра Мырзали. Ануарбек Абдыгали приехал из города Актобе. Участвует в этом конкурсе впервые. В ходе подготовки он многое узнал о великом поэте. - Я очень тщательно готовился к этому конкурсу. Выучил наизусть 70 стихотворений. Уверенный в своих силах, я приехал сюда. Прочитал три произведения Кадыра Мырзалиева, одно из которых стихотворение «Шыда, шыда». Конкурс проходил очень интересно, делится впечатлениями участник из Актобе Ануарбек Абдыгали. Кроме того, юные таланты исполняли песни, написанные на стихи Кадыра Мырзали. Более 300 стихотворений писателя стали наследием народа и популярными песнями. Поэтому в номинации особое внимание было уделено не только исполнительским навыкам певца, но и выбору песни. - Очень радует качественная подготовка участников конкурса. Отрадно и то, что ученики именно Сырымского района знают наизусть по 300-400 стихотворений великого поэта. Для нас это очень большое достижение. Хочется, чтобы такая тенденция была и в других областях Казахстана, - говорит директор Международного общественного фонда Кадыра Мырзалиева Донедиль Кажимов. В заключении конкурса Сырымский школьник Темирлан Маратов, знающий наизусть 401 стихотворение, стал победителем творческого конкурса. Ученица 11 школы им.С.Сейфулина Акгулим Аронова получила главный приз. Отличные результаты показал и Мангыстауский школьник, исполнив песню «Мұхит». Специальный приз районного акима получила Дильназ Хатимова, ученица районной школы Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.