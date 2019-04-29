Фото из архива "МГ" 28 апреля в Казахстане завершено выдвижение кандидатов в президенты, сообщает Центральная избирательная комиссия. Процедура подачи документов началась 10 апреля. - Подводя итог этапа выдвижения, установленные законодательством документы в Центральную избирательную комиссию представили девять республиканских общественных объединений, в том числе четыре политические партии. Выдвинуты следующие кандидаты: Тугел Садыбек, Токаев Касым-Жомарт Кемелевич, Таспихов Амангельди Сатыбалдиевич, Еспаева Дания Мадиевна, Рахимбеков Толеутай Сатаевич, Ахметбеков Жамбыл Аужанович, Косанов Амиржан Сагидрахманович, Ергалиев Талгат Файзуллиевич, Алиев Жуматай, – сообщили в ЦИК. Все кандидаты соответствуют требованиям Конституции РК и Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан". Не имеют судимости, не привлекались судом к ответственности за совершение коррупционных преступлений и правонарушений и обладают активным избирательным правом, отметили в комиссии. - Четыре выдвиженца, соответствие требованиям законодательства которых было установлено Центральной избирательной комиссией, уже собирают подписи в свою поддержку. Необходимо собрать 118 140 подписей в не менее чем 12 областях, городах республиканского значения, столице, – сообщает ЦИК. Соответствие требованиям законодательства других кандидатов законодательству будет установлено в ближайшие дни, добавили в ЦИК. Всего за весь период этапа выдвижения в ЦИК поступило 35 обращений: 29 – от физических лиц, в том числе одно – от группы граждан, шесть – от юридических лиц, в том числе от регионального общественного фонда. Обращения касались организации избирательного процесса (11 обращений); разъяснения по вопросам выборного законодательства (12); выдвижения кандидатов в президенты от ненадлежащих субъектов выдвижения (12). В ЦИК напомнили, что этап регистрации кандидатов продлится до 18.00 11 мая. Главу государства, согласно Конституции РК, избирают на пять лет. Внеочередные выборы президента 9 апреля в эфире республиканских каналов объявил Касым-Жомарт Токаев. Выборы состоятся 9 июня. В Казахстане выборы проходили пять раз – в 1991, 1999, 2005 (единственные очередные), 2011 и в 2015 годах. На всех победил Нурсултан Назарбаев. Он 20 марта 2019 добровольно прекратил свои президентские полномочия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.