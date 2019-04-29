Как рассказала заведующая отделением учебного процесса детской художественной школы имени Сакена Гумарова Шолпан Рыскалиева, их детская художественная школа работает с 1979 года. - Мы как преподаватели горды тем, что тут работаем. За это время у нас было очень много выпускников, среди них много дизайнеров и архитекторов. Наши выпускники поступают в высшие учебные заведения, получая потом диплом. В этом году у нас 53 выпускника. В данный момент у нас идет выставка работ, посвященная "Рухани Жангыру". Вообще она названа как «Город мастеров». На этой выставке можно увидеть не только рисунки детей, но и детские работы по живописи, композиции или скульптуре. Также есть работы по прикладному искусству, - пояснила Шолпан Рыскалиева. Заведующая отделением учебного процесса детской художественной школы отметила, что они преподают многие предметы, где изучают разные жанры и стили художественной работы. - У нас ведется такой предмет как композиция, где дети могут изложить свой внутренний мир на листе бумаги или на других материалах. На скульптуре они могут лепить, на прикладном искусстве выполнять мазаечные работы, работы по войлоку и декоративной штукатурке. Мы очень рады, что уже на протяжении двух лет мы ведем предмет компьютерная графика и дизайн. Мы должны сохранять свое национальное достояние, народное искусство, национальное прикладное искусство. Вообще сейчас у нас очень много работ по поделке головных уборов – саукеле. Вообще я считаю, что самое главное - надо заинтересовать детей, - сказала Шолпан Рыскалиева. Стоит отметить, что они ежегодно участвуют во всех мероприятиях, происходящих в городе, в том числе и на выставке которые проходили ко Дню города. К слову, сегодня на выставке предоставлено более 50 работ.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.