Выдача стартовых пакетов будет проходить с 29 апреля по 3 мая, по адресу: улица Аманжолова, 106. Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха, правый берег реки Чаган.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Полумарафон, посвященный Дню защитника Отечества и Дню Победы, пройдет в городском парке культуры и отдыха 4 мая. Забег пройдет в три дистанции - 5, 10 и 21 километр. Желающие участвовать в полумарафоне могут пройти регистрацию пройдя по ссылке: https://forms.gle/gvbfN5EyPYg5uv5e7. Кроме этого, подать заявку на участие можно в социальной сети Instagram на странице @oralsporty.