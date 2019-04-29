ДТП произошло на пересечение проспекта Назарбаева и улицы Пугачева. На перекрестке столкнулись "Фольксваген", "Мерседес" и "Лада 2112". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на пульт скорой медицинской помощи поступил в 7.51. – Доезд в 7.56. В результате ДТП пострадал 33-летний мужчина. Он был доставлен в городскую многопрофильную больницу, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова. На месте аварии работают сотрудники полиции. Подробности ДТП выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.