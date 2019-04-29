Иллюстративное фото из архива "МГ" О факте рассказали в облздраве. Врачи сообщили, что дети 4 и 5 лет были помещены в реанимацию. Но одного малыша - девочку 5 лет, к сожалению, спасти не удалось. В ДЧС, куда "МГ" обратился за комментарием, сказали, что такого случая зарегистрировано не было, в полиции от комментария отказались, сославшись, что преступления тут не было и "это не по их части". По словам медиков, у второго выпавшего из окна многоэтажки ребенка - четырехлетней девочки - состояние стабильно тяжелое. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.