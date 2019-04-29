Ержан Максим учится в шестом классе школы-гимназии № 34, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам классного руководителя Гульнары Исмагуловой, Ержан учится хорошо, а любимые предметы мальчика — это физкультура и музыка. — Второй год я являюсь руководителем класса, в котором обучается Ержан. Он очень активный мальчик, всегда принимает участие во всех школьных мероприятиях. Кроме этого, Ержан участвует во многих международных конкурсах и благодаря этому рейтинг нашего класса повысился в несколько раз. Без уважительной причины не пропускает занятия. Он очень ответственно подходит ко всем заданиям. Вся школа наблюдала за его успехом в престижном конкурсе «Голос. Дети». Несмотря на то, что он занял второе место, для нас он всегда был, есть и будет победителем, — рассказала Гульнара Исмагулова. Одноклассники Ержана рассказали, что до последнего верили в победу друга и очень расстроились, когда объявили результаты голосования. — Мы с Ержаном дружим с первого класса, вместе проводим время, живем в одном районе и играем в одной футбольной команде. Он очень хороший друг. Я всегда поддерживал его, пристально следил за его успехами и всегда радовался его достижениям. Ержан занимал первые места в Италии, во Франции. Но, к сожалению, по итогам голосования в проекте «Голос. Дети» он занял второе место. Я голосовал за него, но мой голос не засчитали, — рассказал одноклассник Ержана Еламан Исмагулов. Ребята отметили, что постараются встретить Ержана весело, чтобы поднять ему настроение. — Мы все хотели, чтобы он победил, переживали сильно за него. Не только мы, но и в России все говорят, что первое место должно было достаться Ержану. Когда он приедет, мы постараемся встретить его достойно и весело, — говорит одноклассница Ержана Дильназ Макарова. Напомним, житель Уральска Ержан Максим стал финалистом престижного конкурса «Голос. Дети» в Москве. По итогам голосования 10- летняя Микелла Абрамова победила в финале 6 сезона музыкального проекта «Голос. Дети», прошедшего вчера вечером в прямом эфире «Первый канал». Микелла — дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ержан Максим занял второе место. Генеральному директору канала Арману Давлетьярову очень понравился казахстанец Ержан Максим, поэтому он позвал финалиста проекта «Голос. Дети» на церемонию Премии МУЗ-ТВ 2019 в Москву. Алла Пугачева вручила казахстанцу именную «Золотую звезду». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА