Фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Уральска сообщили, что 1 мая в 9.30 на площади Абая пройдет праздничное шествие организаций и трудовых коллективов города. Далее в 11.30 там же, на площади будет организован концерт. А в 12.00 в городстком парке культуры и отдыха состоится открытие летнего сезона. - Приглашаем жителей и гостей области на празничные мероприятия, посвященные Дню Единства народа Казахстана, - сообщили в пресс-службе акимата города.