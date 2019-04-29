"Томотерапия" – одна из современных форм лечения онкологических заболеваний, которая базируется на сочетании модуляционной интенсивности с точностью компьютерной томографии. Центр находится в городе Нур-Султан. Как рассказал председатель правления АО "Национальный научный медицинский центр" Абай Байгенжин, в Казахстане число больным онкологическими заболеваниями составляет 181 тысячу человек. – Ежегодно в стране выявляются 36 тысяч новых случаев рака. На диспансерном учете состоит 181 тысяча человек. От этой коварной болезни погибает 15 тысяч человек в год. В ЗКО около семи тысяч человек страдают от рака, каждый год от этой болезни умирают около 600 жителей ЗКО. 50% людей, страдающих этим недугом, к сожалению, не проживают и пятилетнего рубежа. В лечении мы используем четвертое поколение аппарата томотерапии, которая является "золотым стандартом" лучевой терапии для пациентов детского возраста и взрослых за счет уникальной системы доставки луча к опухоли. Метод позволяет послойно облучить опухоли сложных форм и избежать повреждения здоровых тканей и органов, - отметил Абай Байгенжин. Выяснилось, что в центре томотерапии и ядерной медицины имеется два аппарата. – Если у пациентов есть опухоль, он ее выжигает - любую незрелую клетку и спереди, и сзади и сверху. Незрелая клетка - это раковая клетка. И самое главное, что они не трогают здоровую ткань. Например, если рак в печени, то его не надо будет разрезать, доставать печень. Это неконтактный метод лечения. Называется лучевая терапия или активный фотонный луч. Для того чтобы уничтожить раковые клетки в молочных железах достаточно пройти всего три сеанса, - отметил Абай Байгенжин. По словам акима ЗКО Алтая Кульгинова, все меры в сфере здравоохранения направлены на повышение продолжительности и качества жизни населения, а также на снижение смертности. – Центр томотерапии и ядерной медицины был построен по поручению первого президента. Благодаря инновационным технологиям жители страны получают качественную медицинскую помощь в борьбе с онкологическими заболеваниями. У жителей нашего региона появилась уникальная возможность лечиться у самых высококвалифицированных специалистов в рамках гарантированной бесплатной медицинской помощи, - заявил глава региона.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.