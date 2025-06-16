В Агентстве РК по атомной энергии ответили на вопросы о рисках антироссийских санкций, которые могли бы повлиять на строительство первой АЭС в Казахстане.

Может ли санкционное давление сорвать строительство АЭС с участием «Росатома»?

Там подчеркнули, что атомная энергетика, как часть социальной и климатической повестки, не подпадает под действующие ограничения, сообщает CMN.KZ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что, по последним данным, «Росатом» не включён в санкционные списки.

— Консорциум будет возглавляться подрядчиком, прошедшим тщательную оценку рисков, в том числе сценариев введения новых антироссийских санкций и возможных перебоев с поставками оборудования. При этом мы консультировались с международными юристами в части санкционного комплаенса, — пояснили в агентстве.

В ведомстве также заверили, что на случай усиления санкционного давления предусмотрены договорные механизмы защиты, которые казахстанские компании уже применяли в других международных проектах.

— Например, есть возможность применения соответствующих санкционных оговорок и других правовых инструментов. При этом атомная энергетика, связанная с социально-гуманитарными нуждами и климатической повесткой, не включена в санкционные списки, — добавили в пресс-службе.

14 июня Агентство РК по атомной энергии при участии международных экспертов завершило отбор лидера консорциума для строительства первой казахстанской АЭС. Им стала российская госкорпорация «Росатом».

Позднее в агентстве сообщили, что «Росатом» планирует завершить строительство станции в 2035–2036 годах. Казахстан при этом получит от России экспортный кредит на льготных условиях. Подробнее об условиях соглашения можно прочитать здесь.

В борьбе за право построить АЭС в Казахстане участвовали четыре потенциальных вендора: «Росатом» (Россия), China National Nuclear Corporation (Китай), Électricité de France (Франция) и Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея).