Также в регионах прогнозируется усиление ветра.

Гроза и град ожидаются на западе Казахстана 17 июня

По данным РГП «Казгидромет», 17 июня в Западно-Казахстанской области ожидается дождь, гроза, град, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +28 градусов, ночью +20.

Дождь с грозой и град ожидается в Атырауской области. Днем синоптики прогнозируют до 30 градусов тепла, ночью +20 градусов.

В Актюбинской области ожидается дождь, гроза, град, ветер до 20 метров в секунду. Днем +30 градусов, ночью +22.

На севере и западе Мангистауской области дождь с грозой, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +36 градусов, ночью +26.