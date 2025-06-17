В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении женщины, которой предъявлено обвинение за хищение и присвоение чужого имущества в особо крупном размере злоупотребляя доверием.

Из материалов дела следует, что подсудимая с июня 2023 года занимала должность бухгалтера в специализированной школе-лицее-интернате, а с сентября 2023 года стала главным бухгалтером. В период с июня 2023 года по октябрь 2024 года, воспользовавшись доверием директора учреждения, незаконно использовала его электронную подпись и системы «1С» и «Парус».

С помощью этих систем она необоснованно переводила деньги на свой счет и счета доверенных лиц. В результате мошенничества она похитила более 49 миллионов тенге государственных средств. Вина подсудимой доказана в полном объеме.

Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Кроме этого ей запретили занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 5 лет. К смягчающим вину обстоятельствам, суд отнес наличие у подсудимой малолетних детей и её искреннее раскаяние, отягчающих обстоятельств - не установлено. Суд отсрочил ей отбывание наказания на пять лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.