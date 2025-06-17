Всего с начала основного ЕНТ тестирование сдали 214 тысяч раз.

146 абитуриентов были отстранены от ЕНТ за попытку проноса смартфонов и шпаргалок

С момента старта основного ЕНТ-2025, 16 мая, тестирование прошли около 214 тысяч раз. 74% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 26% – на русском и 182 человека – на английском. Об этом сообщается на сайте министерства науки и высшего образования РК.

Так, по итогам четырех недель 70% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 66. Максимальный результат – 140 баллов – продемонстрировал на первой неделе Әбілхан Жәнібек из Туркестанской области.

По данным ведомства, на данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 18% cдали комбинацию предметов «Математика-Физика», 15% – «Биология-Химия». 14% сдающих выбрали комбинацию «Творческий экзамен».

— Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 592 абитуриента с особыми образовательными потребностями. Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций, - говорится в сообщении министерства.

Как отмечают в ведомстве, за четыре недели проведения ЕНТ выявлено 304 нарушений правил. 146 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 157 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы, а сертификат одного человека был аннулирован по результатам проверки видеозаписей тестирования. Участия подставных лиц в тестировании не выявлено.

К слову, после завершения ЕНТ-2025 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. И если в ходе анализа выявят факты использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

Всего на участие в тестировании принято около 399 тысяч заявлений от 216 тысяч абитуриентов.











