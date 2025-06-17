В Минцифры говорят, что «первичный анализ указывает на возможное происхождение сведений из частных информационных систем».

Про утечку данных 16 млн казахстанцев сообщил Telegram-канал SecuriXy.kz. Архив утечки назвали «Жители Казахстана 2024».

— Обнаружен CSV-файл с персональными данными казахстанцев, содержащий 16,3 млн строк. В таблице присутствуют следующие поля: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, идентификатор, ИИН, мобильный, рабочий, домашний, гражданство, национальность, адрес, адрес подтвержден, дата начала и конца проживания, - пишет канал.

Также по информации SecuriXy.kz, в графе «адрес» часто встречаются адреса стоматологий, поликлиник, Налогового комитета, университетов и других организаций, что может указывать на массовый сбор данных через публичные или полуоткрытые API, взломы poorly configured сервисов, возвращающих ФИО/ИНН/телефон по ID или ошибочные дампы из интеграционных систем.

Между тем, в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что изучают распространяемую в сети информацию об утечке персональных данных граждан.

— Комитет информационной безопасности при МЦРИАП РК совместно с соответствующими правоохранительными и специальными органами проводят всестороннюю проверку, включая анализ актуальности представленных данных. Следует отметить, что первичный анализ указывает на возможное происхождение сведений из частных информационных систем. Хакерских атак или утечек персональных данных из государственных информационных систем на данный момент не зафиксировано. До завершения проверки делать окончательные выводы или подтверждать достоверность информации преждевременно, - говорится в сообщении минцифры.

В ведомстве отметили, что казахстанцы, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

В министерстве также напомнили, что ранее в аналогичных случаях утечка касалась устаревших данных, полученных из различных баз из сферы услуг и микрофинансовых организаций.



