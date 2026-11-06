Целый город под землёй посреди пустыни: как люди спасаются от экстремальной жары

В австралийской пустыне есть город, который с первого взгляда кажется почти безжизненным. Здесь мало деревьев, почти нет зелени, а вокруг простираются выжженные солнцем равнины. На поверхности можно увидеть лишь небольшие здания, холмы из красноватой породы и многочисленные следы горных разработок. Но стоит спуститься под землю — и открывается совершенно другой мир: с жилыми комнатами, кухнями, церквями, гостиницами, магазинами и даже художественными галереями. Это Кубер-Педи — необычный австралийский город, где люди научились жить внутри земли, спасаясь от экстремальной жары, передает МойГород

Кубер-Педи расположен в штате Южная Австралия, примерно в 850 километрах к северу от Аделаиды. Он находится посреди засушливого региона Аутбэк, где летняя температура в тени может превышать 40 градусов, а в отдельные периоды поднимается ещё выше. Дожди здесь редкие, растительность скудная, а открытая местность практически не защищает от палящего солнца. В таких условиях обычный дом, нагревающийся в течение дня, не всегда обеспечивает комфортную температуру. Поэтому местные жители нашли необычное решение — перенесли значительную часть своей жизни под землю.

От поисков золота к столице опалов

Фото: Википедия

История Кубер-Педи началась не с необычных домов, а с поисков драгоценных камней. В феврале 1915 года группа старателей, занимавшихся поисками золота, обнаружила здесь опалы. Среди участников экспедиции был подросток Уильям Хатчисон, который, по местной исторической версии, первым заметил драгоценные камни на поверхности земли. Находка быстро привлекла внимание золотоискателей и других старателей, и в пустынном районе постепенно возникло поселение.

Вскоре сюда начали приезжать люди из разных частей Австралии, надеявшиеся разбогатеть на добыче опалов. Однако жизнь в новом поселении оказалась непростой. Местность была удалённой, воды не хватало, а климат создавал серьёзные трудности для работы и повседневной жизни. Тем не менее добыча продолжалась, и со временем Кубер-Педи превратился в один из главных центров опаловой промышленности.

Название города тоже связано с его необычным образом жизни. В 1920 году поселению официально дали название Coober Pedy. Его происхождение связывают с выражением на языке коренных народов Австралии, которое обычно переводят как «белый человек в норе» или «белый человек в яме». Такое название оказалось удивительно точным: спустя годы жизнь под землёй стала одной из главных особенностей города.

Кубер-Педи получил известность как мировая столица опалов. По данным местных туристических и муниципальных ресурсов, регион является одним из крупнейших районов добычи этого драгоценного камня. Опалы здесь находят в породах, которые формировались миллионы лет назад. Когда-то эта территория была покрыта морем, а после его отступления минеральные растворы проникали в трещины и пустоты горных пород. Со временем в них образовались опалы, которые сегодня добывают местные шахтёры.

Почему жители решили переселиться под землю

Фото: Википедия

Первые подземные жилища появились здесь благодаря самой опаловой промышленности. Старатели выкапывали шахты и тоннели в поисках драгоценных камней, а затем обнаружили, что в этих же выработках можно обустраивать помещения для жизни. Под землёй было значительно прохладнее, чем на поверхности, поэтому бывшие шахты постепенно превращались в своеобразные дома.

Так появились так называемые дугауты — подземные жилища, вырубленные в мягкой песчаниковой породе. Со временем простые помещения шахтёров превратились в полноценные дома с несколькими комнатами, кухнями, ванными, гостиными и спальнями. Некоторые из них по площади сопоставимы с большими обычными коттеджами.

Главное преимущество таких жилищ — естественная теплоизоляция. В отличие от наземных зданий, которые быстро нагреваются под палящим солнцем, подземные помещения сохраняют относительно стабильную температуру. По данным местного туристического центра, во многих дугаутах она держится примерно на уровне 23–25 градусов в течение года. Это позволяет обходиться без постоянного использования кондиционеров и делает жизнь в пустынном климате гораздо комфортнее.

При этом подземные дома вовсе не похожи на тёмные пещеры. Внутри могут быть просторные помещения с высокими потолками, современной мебелью, декоративными элементами и полноценным освещением. Для доступа дневного света в некоторых домах предусмотрены специальные отверстия и световые каналы, соединённые со стеклянными панелями на поверхности. Благодаря этому комнаты не выглядят замкнутыми и мрачными.

Интересно, что далеко не все жители Кубер-Педи живут под землёй. Но такая архитектура стала настолько распространённой, что подземные дома превратились в один из главных символов города. По оценкам местных организаций, под землёй проживает более половины семей поселения, хотя точные показатели могут различаться в зависимости от источника и периода подсчёта.

Подземные церкви, где богослужения проходят внутри скалы

Фото: Википедия

В Кубер-Педи под землёй находятся не только жилые помещения. Здесь можно обнаружить церкви, которые выглядят так, словно их вырезали прямо из огромной каменной пещеры.

Одна из самых известных — Сербская православная церковь Святого пророка Илии. Она была построена в скальном массиве и открыта в 1993 году. Внутри находятся алтарь, скамьи для прихожан, иконы и декоративные элементы. Стены и потолок оставлены в основном каменными, благодаря чему интерьер сохраняет ощущение естественного подземного пространства.

Особенно необычно выглядит алтарная часть: архитектурные элементы и религиозные изображения соседствуют с фактурой скалы. Внутри достаточно прохладно даже тогда, когда на поверхности стоит сильная жара. Церковь стала не только местом для молитвы, но и одной из достопримечательностей, которую посещают туристы.

В городе есть и другие подземные храмы, в том числе католическая церковь Катакомб. Их появление отражает многонациональный характер Кубер-Педи: сюда на протяжении десятилетий приезжали шахтёры и переселенцы из разных стран, привозившие с собой собственные традиции и веру.

Гостиницы, рестораны и музеи под землёй

Фото: Википедия

Со временем подземный образ жизни стал не только способом справляться с жарой, но и основой туристической привлекательности города. Сегодня путешественники могут не просто осмотреть такие дома, а провести ночь внутри скалы.

Один из наиболее известных объектов — Desert Cave Hotel. Это гостиница, часть номеров которой расположена под землёй. Гости могут остановиться в комнатах, вырубленных в породе, и почувствовать, как выглядит жизнь в таком необычном пространстве. В комплексе также есть выставочные и торговые зоны, связанные с опалами.

Ещё одно интересное место — музей и шахта Umoona Opal Mine and Museum. Здесь посетители могут познакомиться с историей добычи опалов, увидеть старые горные выработки, узнать о геологии региона и традиционном укладе жизни местных жителей. В экспозиции рассказывают не только о драгоценных камнях, но и о том, как формировалось поселение и почему его жители стали строить дома под землёй.

Есть и историческая шахта Old Timers Mine, вырытая вручную в 1916 году. Сегодня она открыта для посетителей. Внутри можно пройти по старым галереям, увидеть участки, где добывали опалы, и познакомиться с условиями, в которых работали первые старатели. На территории сохранились также образцы подземных жилищ, позволяющие представить, как выглядели первые дома шахтёров.

В Кубер-Педи под землёй можно найти даже художественные галереи и магазины. Для туристов это возможность увидеть не просто необычную архитектуру, а целую систему повседневной жизни, которая сформировалась вокруг добычи опалов и особенностей местного климата.