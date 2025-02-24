Туман прогнозируют на западе Казахстана 25 февраля

В некоторых регионах ожидается гололед и метель.

По данным РГП «Казгидромет», 25 февраля в Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью -20.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается снег, туман. Днем -7 градусов, ночью -14.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют снег, туман. Температура воздуха днем составит -10 градусов, ночью до -22.

На западе, севере и юге Мангистауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед, туман. Днем -5 градусов, ночью -8.