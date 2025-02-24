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Социум

Туман прогнозируют на западе Казахстана 25 февраля

В некоторых регионах ожидается гололед и метель.
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Туман прогнозируют на западе Казахстана 25 февраля

По данным РГП «Казгидромет», 25 февраля в Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью -20. 

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается снег, туман. Днем -7 градусов, ночью -14. 

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В Актюбинской области синоптики прогнозируют снег, туман. Температура воздуха днем составит -10 градусов, ночью до -22. 

На западе, севере и юге Мангистауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед, туман. Днем -5 градусов, ночью -8. 

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