Фото с сайта zakon.kz Умер Марк Захаров — мэтр российского театра, режиссер «Того самого Мюнхгаузена» Народный артист СССР скончался на 86 году жизни после продолжительной болезни. О времени прощания и похорон будет известно позже. В конце августа сообщалось о госпитализации Захарова. Отмечалось, что театральный режиссер попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали двустороннее воспаление легких. Марк Захаров руководил «Ленкомом» на протяжении 35 лет. Одна из самых известных его театральных работ — рок-опера «Юнона и Авось». Среди фильмов, постановщиком которых он стал, — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.