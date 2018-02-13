Уралец предложил акиму города установить колесо обозрения на Свистун горе

Такое необычное предложение прозвучало во время отчетной встречи Мурата МУКАЕВА с населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам жителя Уральска, на Свистун горе необходимо построить обзорную площадку, чтобы все гости областного центра могли увидеть красоту Уральска. - С этого места открывается панорамный вид города. Можно построить там колесо обозрения, такое как в Алматы, - заявил уралец. На что аким Уральска Мурат МУКАЕВ ответил, что данный вопрос уже прорабатывается и для строительства сейчас ищут инвесторов. - Мы проводим переговоры с