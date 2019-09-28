Проект «Доступный акимат» является частью реализации плана «100 конкретных шагов». Здесь полностью оборудованное помещение, которое выступает удобной площадкой для приема и обработки документов госучреждениями. Прием будет осуществляться специалистами городского акимата, отдела занятости и социальных программ, центра занятости, отдела архитектуры, градостроительства и строительства, гепрозема и т.п. Есть уголок электронного правительства. Также здесь у жителей города будет возможность получить консультирование по своим личным обращениям и записаться на прием к руководствам Бурлинского района и города Аксай.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.