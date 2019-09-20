Организатором выступило общественное объединение "Сұңқар-Ақсай" при поддержке Молодежного ресурсного центра. Главная цель мероприятия - мотивирование молодежи на определение и достижение конкретных целей, саморазвитие через хобби и совершенствование собственных талантов. В работе форума приняли участие представители всех молодежных организаций района. Спикерами выступили фотограф Гордей Трищенков, хореограф Коркем Шолошова, председатель ОО "Арба" Гульмира Батпакулова, спортсмены Темирлан Колбай и Малик Мукашев. Каждый из них поделился своей историей, рассказал о том, что стало в их жизни основным мотивом, побудившим идти вперед. Гульмира Батпакулова пригласила молодежь к диалогу и ответила на поступившие вопросы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.