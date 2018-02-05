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Культура

В Актобе беременная из Дома мам хочет отказаться от будущего ребенка

Татьяна ЭКШТЕЙН почти месяц провела в подъездах, где незнакомые люди давали ей еду и теплые вещи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". После широкой огласки 26-летнюю женщину приютили в местном Доме мамы. По словам Татьяны, она родом из Костанайской области. С отцом будущего ребенка не состоит в браке и отказывается называть его имя. Ехать к родным в Костанай Таня тоже категорически отказывается. Сотрудники Дома мамы на страх и риск согласились приютить беременную женщину. - У меня был очень большой страх. Я же без документов на свой страх и риск ее взяла. У меня здесь 10 детей маленьки
gorod
В Актобе беременная из Дома мам хочет отказаться от будущего ребенка
Татьяна ЭКШТЕЙН почти месяц провела в подъездах, где незнакомые люди давали ей еду и теплые вещи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
После широкой огласки 26-летнюю женщину приютили в местном Доме мамы. По словам Татьяны, она родом из Костанайской области. С отцом будущего ребенка не состоит в браке и отказывается называть его имя. Ехать к родным в Костанай Таня тоже категорически отказывается. Сотрудники Дома мамы на страх и риск согласились приютить беременную женщину. - У меня был очень большой страх. Я же без документов на свой страх и риск ее взяла. У меня здесь 10 детей маленьких, грудных. Боялась, а вдруг, у Тани туберкулез, сифилис или еще что-нибудь. Но анализы оказались хорошие. Ничего не обнаружено, - рассказывает директор дома мамы в Актобе Тансулу ЛАКОВА. Через месяц татьяна уже должна родить ребенка. Но женщина решила, что откажется от него. – Мне придется отказаться от этого ребенка, потому что я сама-то еще на ноги не встала. Надо сначала встать на ноги. А потом уже семью заводить, - говорит Татьяна ЭКШТЕЙН. Местный облздрав пошел на встречу женщине и готов отправить на роды в местный роддом. Помогли Татьяне и с документами. 10 февраля она уже должна получить новое удостоверение. Рената ГАРДИЕВА
беременная "Дом мам"

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