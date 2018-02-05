В Актобе беременная из Дома мам хочет отказаться от будущего ребенка

Татьяна ЭКШТЕЙН почти месяц провела в подъездах, где незнакомые люди давали ей еду и теплые вещи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". После широкой огласки 26-летнюю женщину приютили в местном Доме мамы. По словам Татьяны, она родом из Костанайской области. С отцом будущего ребенка не состоит в браке и отказывается называть его имя. Ехать к родным в Костанай Таня тоже категорически отказывается. Сотрудники Дома мамы на страх и риск согласились приютить беременную женщину. - У меня был очень большой страх. Я же без документов на свой страх и риск ее взяла. У меня здесь 10 детей маленьки