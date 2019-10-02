Как рассказали в ДЧС Актюбинской области, пожар случился в районе Жилгородок в 5-этажном доме 1 октября около полудня. Пожарный Муналбек Кулумбай в это время с маленьким сыном и женой проходил мимо. Увидев на балконе 2-го этажа дым, он вбежал в дом, начал выводить людей. Он стучал во все двери, сообщал, что пожар и надо срочно выходить на улицу. На 2-м этаже из открытой двери валил дым, в глубине горел огонь. В квартире никого не было. Как стало известно позже, мальчик лет восьми, испугавшись пожара, убежал, не закрыв двери. Муналбек бросился в квартиру напротив. Там находилась беспомощная женщина. Дым уже заполнял ее квартиру. Хозяйка, 66-летняя Алтын Ильясова, незрячая, с больной ногой, не могла выйти. Муналбек Кулумбай вынес ее во двор. За несколько минут он эвакуировал всех жильцов подъезда. Приехавшие пожарные потушили огонь, обошлось без пострадавших, сообщили в ДЧС. Алтын Ильясова благодарит своего спасителя.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.