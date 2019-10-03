Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырау начался судебный процесс по делу бывшего заместителя акима области и нескольких экс-чиновников. Их обвиняют в растрате государственных средств. Несмотря на то, что судебный процесс проходил в открытом режиме, обвиняемые выступили против проведения видеосъемки. На скамье подсудимых - восемь человек. Они были задержаны в начале года. Среди них экс-руководитель областного управления образования, его заместитель, а также бывший заместитель акима по социальной сфере. Последний был доставлен в зал суда из СИЗО. Остальные находятся под домашним арестом. 2 октября зачитали обвинительный акт. Из материалов дела следует: начальник отдела образования трудоустроил свою супругу в методический центр. Однако женщина не знала об этом. Заработную плату чиновник тратил на личные нужды. Его заместитель присвоила сумму в 39 миллионов тенге. Эти средства были выделены на проведение Президентской ёлки для детей из малообеспеченных семей. dzgDHOdIqIg Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.