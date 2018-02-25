В Атырау из-за тумана задержали рейс из Актау

В Международном аэропорту Атырау самолет должен был приземлиться в 7.40 утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". О задержке рейса корреспонденту "Мне сообщили родственники и друзья пассажиров рейса из соседнего города, ожидающие прилет в зале ожидания. -Из-за тумана у нас произошла задержка пока всего одного рейса -Актау - Атырау, он должен был прилететь в 7.40 утра, но до сих пор он не прилетел, - сообщили в справочной аэропорта. Алия ЖАМИТОВА