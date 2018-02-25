Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

В Атырау из-за тумана задержали рейс из Актау

В Международном аэропорту Атырау самолет должен был приземлиться в 7.40 утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". О задержке рейса корреспонденту "Мне сообщили родственники и друзья пассажиров рейса из соседнего города, ожидающие прилет в зале ожидания. -Из-за тумана у нас произошла задержка пока всего одного рейса -Актау - Атырау, он должен был прилететь в 7.40 утра, но до сих пор он не прилетел, - сообщили в справочной аэропорта. Алия ЖАМИТОВА
gorod
В Атырау из-за тумана задержали рейс из Актау
В Международном аэропорту Атырау самолет должен был приземлиться в 7.40 утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
О задержке рейса корреспонденту "Мне сообщили родственники и друзья пассажиров рейса из соседнего города, ожидающие прилет в зале ожидания. -Из-за тумана у нас произошла задержка пока всего одного рейса -Актау - Атырау, он должен был прилететь в 7.40 утра, но до сих пор он не прилетел, - сообщили в справочной аэропорта.
Алия ЖАМИТОВА
аэропорт самолёт задержка рейса туман

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article