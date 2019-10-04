Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению акимата, теперь пассажирский автобус №7 будет ездить от микрорайона "Лесхоз-2" до Железнодорожного вокзала. Автобус №22 будет отправляться из микрорайона Нурсая через мкр.Самал до рынка "Дина". Атобус №21 будет курсировать от СМП- 163 до микрорайона Самал, №1 - ежедневно будет следовать от микрорайона Атырау через Жилгородок в Авангард. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.